Из Донецка в Санкт-Петербург вылетели родные погибших

Сегодня около 16 часов из донецкого аэропорта в Санкт-Петербург вылетел самолет МЧС России, на борту которого тела 30 погибших в результате катастрофы самолета Ту-154.

Как передает корреспондент УНИАН, ссылаясь на информацию пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, немного раньше из Донецка на Санкт-Петербург взял курс самолет с более чем 100 родственниками погибших.