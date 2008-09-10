Священник на "Пежо" умудрился остановить поезд на 10 минут
18:55, 10 сентября 2008Разное
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ДТП возле станции Страшив
В Ривненской области вблизи станции Страшив водитель автомобиля «Пежо партнер» въехал в грузовой поезд.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороге.
Согласно сообщению, 8 сентября в 21.29 авто, двигаясь по маршруту Клесив-Сарны, повредив на переезде шлагбаум, въехал в первую тележку третьего вагона с хвоста поезда.
Время задержки поезда в результате ДТП составило 10 минут. Как удалось выяснить работникам ГАИ, водителем оказался священнослужитель из пгт Клесив. Его жизни и здоровью угрозы нет, автомобиль нуждается в серьезном ремонте.
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