В Межгосударственном авиационном комитете в Москве начались работы по расшифровке «черных ящиков» самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Донецкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в российской правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета.

Источник уточнил, что работа по обработке информации с «черных ящиков» проводится «с участием украинских специалистов».

Как сообщал УНИАН, вчера около 11.00 на месте падения Ту-154 начались поисковые работы, в результате которых были найдены оба «черных ящика». Министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что на расшифровку самописцев Ту-154 уйдет не менее полутора месяцев.