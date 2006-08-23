В Киеве открыли памятник Вячеславу Чорновилу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии открытия памятника Герою Украины, выдающемуся государственному и общественному деятелю Вячеславу Чорновилу.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на углу улицы Грушевского и Музейного переулка.

Выступая на церемонии, В.ЮЩЕНКО отметил, что В.Чорновил является символом украинской независимости, выдающимся политиком, журналистом, публицистом и патриотом Украины.

По словам Президента, В.Чорновил был представителем поколения шестидесятников, которое в тяжелый период принесло нации тезис: «мы вместе и едины, тогда нация бессмертна». Он подчеркнул, что В.Чорновил боролся за украинский язык, украинский суверенитет, украинскую целостность.

«Это несправедливо, что 15-ю годовщину Независимости Украины мы встречаем без Вячеслава Чорновила. Это несправедливо – он должен быть среди нас, он должен видеть все плоды возрождения Украины и задачи, которые перед нами сегодня стоят», - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент отметил, что сегодня Украина пользуется уроками В.Чорновила.

В торжествах приняли участие председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК, супруга Президента Екатерина ЮЩЕНКО, народные депутаты, члены правительства, представители исполнительной власти и общественности.

Справка УНИАН. Памятник В.Чорновилу – бронзовая скульптура высотой 5 метров и весом 6,5 тонн. Скульптор – Богдан МАЗУР. Архитектор – Юрий МЕЛЬНИЧУК. Заказчик – дирекция реставрационно-восстановительных работ КГГА, исполнитель – творческое производственное объединение «Художник» Национального союза художников Украины.