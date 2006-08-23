Украинские диспетчеры разрешили экипажу Ту-154 отклониться от курса

Украинские диспетчеры разрешили экипажу российского самолета Ту-154 отклониться от курса из-за ухудшения погоды.

Об этом в эфире “5-го канала” сообщил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

“При заходе российского самолета в зону ответственности Украины... командиром самолета было запрошено отклонение от курса 20 километров восточнее от установленного коридора, ссылаясь на грозовую зону. Украинские диспетчеры дали возможность прохода по этому коридору”, - сказал министр.

В то же время он отметил, что “трудно сейчас установить причину аварии, но влияние циклона можно констатировать”.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 "Пулковских авиалиний", следовавший по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, 22 августа потерпел катастрофу около 14:33 за 45 км. к северу от Донецка в труднодоступном районе. За несколько минут до катастрофы самолет четыре раза подал сигнал SOS. Всего рейсом Анапа-Петербург летели 159 пассажиров и 10 и членов экипажа. Все они погибли.

Сегодня на месте аварии самолета Ту-154 в Донецкой области начинаются поисковые работы с участием украинских и российских спасателей.