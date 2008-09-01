Во время "Калинового лета на Днепре" бесследно исчезли 9 алжирцев

В Украине пропали девять граждан Алжира, прибывшие в страну как участники фестиваля "Калиновое лето на Днепре", который проходил в Комсомольске Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в горисполкоме Комсомольска.

По словам представителя горисполкома, для участия в фестивале в Комсомольск прибыло 13 представителей Алжира.

«После проведения фестиваля, который закончился 25 августа, двух из них отправили домой в субботу, 30-го числа. Еще двое полетели в Тунис, и соответствующее сообщение об этом послали в городской совет. Но где еще девять человек – неизвестно. Нам стало известно, что эти участники фольклорного коллектива «Ла кен дор» не сели на самолет, чтобы полететь в свою страну. Их месторасположение на сегодня нам не известно», - сказал представитель горисполкома.

*** В 2006 году организаторы фестиваля «Калиновое лето на Днепре» уже имели проблемы с участниками африканского коллектива с Того. Тогда с Комсомольского фестиваля иностранцы отправились на другой - «Полесское лето с фольклором». Однако, когда пришло время возвращаться домой, из 11 участников коллектива выехали из Украины лишь пятеро. Судьба шести остальных до сих пор неизвестна.