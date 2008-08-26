Мир растерялся от безответственности российских политиков?

Впечатление

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Бросила вызов цивилизованному миру. Вытерла ноги о собственные международные обязательства. В один момент превратилась в глобальную угрозу.

Что двигало российскими кормчими, которые принимали такое решение? Объяснений наводится множество, некоторые из них дал и сам президент Российской Федерации Медведев.

Но очевидным, как по мне, является одно объяснение: БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Мир постепенно забывает о Второй мировой войне, которая стала водоразделом между милитаризированным мировоззрением первой половины ХХ века и страхом войны, которым руководствовались все политики, которые ее пережили, в послевоенную эпоху. Поколение людей, которое ответственно относилось к войне и миру, отошло.

Даже у Никиты Хрущова и Джона Кеннеди во время так называемого Карибского кризиса хватило политической мудрости (и страха), чтобы не начать Третью мировую. Брежнев, оказывая военную помощь Вьетнаму, Афганистану и другим странам, которые стали на так называемый путь социализма, пытался не выходить за пределы локальных конфликтов. “Защитник” Малой земли все же боялся военного столкновения и избегал безответственных – с точки зрения угрозы мировой войны – шагов.

И вот выросло новое поколение политиков. Оно не знает, что такое война, не ценит человеческих жизней, не понимает духа послевоенных международных документов. Под руководством таких политиков Россия фашиствует, требует крови, жертв, насилия, а мировое сообщество буквально растеряно...

Оно (сообщество) привыкла к чему угодно – к коммунистической идеологии, которая оправдывала поддержку сомнительных режимов, к локальным этническим конфликтам, к подрывной деятельности спецслужб... Но мировое сообщество не знает, что делать с безответственностью... Когда безответственно шантажируют газовой трубой, безответственно развязывают войну, безответственно провозглашают независимость административных образований, безответственно угрожают миру...

Одно утешает, что эта безответственность имеет пока еще односторонний характер. И мир, думаю, в конце концов, таки найдет способ остудить горячие головы. Ведь имеется достаточно экономических рычагов, способных вернуть обоим российским президентам чувство политической ответственности.

Оксана Охримчук