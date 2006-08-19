Бизнес-ланч у мэра Киева

В рамках благотворительной программы “Мэр Киева – родному городу” 6 сентября состоится бизнес-ланч при участии Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и представителей деловых кругов.

Как сообщает официальный веб-портал Киевской городской власти, это мероприятие будет направлена на улучшение уровня жизни социально незащищенных слоев населения, а именно - на строительство жилья.

В соответствии с распоряжением КГГА от 15 августа 2006 года, Главное финансовое управление КГГА должно обеспечить прозрачность поступления в бюджет Киева грантов от участников бизнес-ланча на строительство жилья.