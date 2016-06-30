В Одесском дельфинарии родился южноамериканский морской котик

Родители детеныша — любимцы публики и талантливые морские артисты Пеппи и Умка. Стоит отметить, что для Пеппи это были первые и очень волнительные роды. Пока девочка не окрепла и не начала спускаться в воду самостоятельно, мамочка никого не подпускала к своему чаду. Оберегала и окутывала малышку своим теплом и заботой.

Рождение морских котиков в искусственно созданных условиях считается настоящим чудом. Но в сети «Немо», это уже 5-е рождение ластоногих. Напомним, что первый котик был рожден в Киевском дельфинарии, и это стало сенсацией не только для Украины, но и для Европы. Такое радостное событие лишь подтверждает факт того, что в сети дельфинариев «Немо» созданы самые благоприятные условия для жизнедеятельности морских животных.