В Одесском дельфинарии родился южноамериканский морской котик

14:53, 30 июня 2016
Разное
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В Одесском дельфинарии снова пополнение — на свет появился южноамериканский морской котик. Рады сообщить, что пол уже известен, и это девочка. Роды прошли хорошо, под руководством лучших ветеринаров дельфинария и  любящих тренеров, которые не оставляли роженицу ни на секунду. 

Родители детеныша — любимцы публики и талантливые морские артисты Пеппи и Умка. Стоит отметить, что для Пеппи это были первые и очень волнительные роды. Пока девочка не окрепла и не начала спускаться в воду самостоятельно, мамочка никого не подпускала к своему чаду. Оберегала и окутывала малышку своим теплом и заботой.

Рождение морских котиков в искусственно созданных условиях считается настоящим чудом. Но в сети «Немо», это уже 5-е рождение ластоногих.  Напомним, что первый котик был рожден в Киевском дельфинарии, и это стало сенсацией не только для Украины, но и для Европы.  Такое радостное событие лишь подтверждает факт того, что в сети дельфинариев «Немо» созданы самые благоприятные условия для жизнедеятельности морских животных. 

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