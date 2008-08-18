На Луганщине во время заправки взорвался автобус
09:27, 18 августа 2008Разное
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В городе Стаханов Луганской области во время заправки взорвался автобус: жертв и пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 17 августа на территории автозаправочной станции во время проведения заправки метановых баллонов автобуса произошел взрыв без дальнейшего горения. Жертв и пострадавших нет.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
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