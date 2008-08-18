На Луганщине во время заправки взорвался автобус

В городе Стаханов Луганской области во время заправки взорвался автобус: жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 17 августа на территории автозаправочной станции во время проведения заправки метановых баллонов автобуса произошел взрыв без дальнейшего горения. Жертв и пострадавших нет.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.