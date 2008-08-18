Суд разлучил жениха с невестой из-за бурного секса

Суд города Брайтон запретил 32-летнему Адаму Хинтону приходить в гости к невесте из-за жалоб соседей на их слишком шумную сексуальную жизнь, пишет британская газета The Daily Telegraph.

При этом Хинтон даже не имеет права подходить ближе, чем на сто метров к кварталу, где живет его подруга, 29-летняя Кэрри Норрис, так как ее соседи, подавшие жалобу в суд, заявили, что он им угрожал. Норрис ранее была приговорена за нарушение ночной тишины к штрафу в 300 фунтов стерлингов.

Как рассказали в суде соседи женщины, с тех пор, как она поселилась в их доме, каждую ночь они просыпаются от ее страстных криков и ритмичных ударов, издаваемых бьющейся о стену спинкой кровати. Причем, как правило, весь этот шум доносится из квартиры Норрис на протяжении всей ночи и до шести утра. Кроме того, недовольство соседей вызывает привычка Норрис загорать в саду возле дома абсолютно обнаженной.

Сама Норрис, отвечая на все эти обвинения в суде, заявила: "Просто я веду нормальную сексуальную жизнь".

Лента.ру