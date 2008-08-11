В Крыму «Крайслер» упал со скалы: погиб мужчина

В Черноморском районе Крыма автомобиль «Крайслер» упал со скалы: погиб мужчина, который пытался спасти находившихся в машине двух своих детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, трагедия произошла в урочище Атлеш.

Супруги из Литвы с двумя детьми (12-летним сыном и его маленьким братом, которому еще не было года) поехали на машине на скалистый склон на прогулку. Съехав на «Крайслере» с дороги, родители вышли из автомобиля, оставив там детей. Машина начала съезжать со склона, отец бросился на помощь детям.

«Все 10-15 метров, пока «иномарка» катилась вниз, в сторону крутого обрыва, мужчина пытался запрыгнуть в салон, но не успел - вместе с «Крайслером» он упал с 20-метрового обрыва в полосу прибоя», - сообщили в МЧС.

От полученных травм мужчина погиб на месте. У его старшего сына оказался перелом стопы, а младший сын, находившийся в детском автомобильном кресле, получил лишь царапину.

На месте происшествия работает милиция. Выясняется причина падения автомобиля.