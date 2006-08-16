С чем Янукович пожаловал к президенту Газпромовской Федерации

Что именно просить поехал в Россию к Путину украинский премьер, нам хорошо известно. В первую очередь – поблажек относительно цены на газ (чтобы до конца года не больше 95 долларов за тысячу кубов, а с 2007-го – тоже не 230), отмены политических запретов на “оранжевое” молоко и мясо и еще, может быть, каких-то преференций.

А что же он повез туда взамен? Чем он будет подкупать строгого, но справедливого соседа?

В чемодане Януковича меню, насколько можно судить по последним заявлениям, такое:

1. Сам Янукович собственной персоной. Его фигура действует успокаивающе на российское руководство и президентов всей евразийской братии.

2. Обещания относительно участия в ЕЭП. Это тоже важный моральный фактор, поскольку материальные дивиденды для России в том виде, в каком ЕЭП мог бы реально существовать, не предусмотрены.

3. Отсрочка вступления в НАТО. Об этом аппарат Януковича провозгласил в канун его вояжа в Сочи, об этом он, наверное, доложит там, кому следует.

4. Введение в Украине русского языка как государственного. Этот позорный пункт Янукович уже озвучил российским коллегам. Вот как только, сказал он, соберу конституционное большинство в Верховной Раде, так вы, дорогие товарищи из Кремля получите кайф от нашего донецко-хохляцкого наречия.

5. Газотранспортную систему – в управление Газпрому. Как же без этого? Иначе Газпром в лице Путина и на порог бы Януковича не пустил.

6. Отмена запретов на въезд в Украину для всех одиозных фигур наподобие Затулина.

7. Другие преференции.

Будут ли удовлетворены товарищи из Газпромовской Федерации такими предложениями? Скорее всего да, и газ до конца года не подорожает, а с начала следующего будет, скажем, не 230, а 229 долларов за тысячу кубометров.

Поэтому можно предугадать, что визит господина Януковича в Сочи будет очень успешным и плодотворным.

Петр Лещинский, г. Хмельницкий