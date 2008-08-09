В «Артеке» впервые пройдет международный кулинарный фестиваль

12 августа в Международном детском центре «Артек» (Большая Ялта, Крым) откроется международный кулинарный фестиваль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Артека», в рамках I Международного кулинарного фестиваля пройдут две программы: «Кулинарные путешествия артековца» и «Один дома». В программе «Кулинарные путешествия артековца» представлены пять стран: Италия, Россия, Украина, Франция и Япония.

Каждый день фестиваля будет объявлен днем отдельной страны. Ежедневные семинары, конкурсы и соревнования расскажут об истории кухни каждой страны, кулинарных ее особенностях и главных продуктах, а профессиональные повара научат детей готовить два самых знаменитых блюда этой страны. В эти дни также пройдут отрядные и индивидуальные соревнования, конкурсы-викторины.

В рамках программы «Один дома», которая согласуется с украинским Национальным проектом поддержки семьи, участники фестиваля освоят приготовление блюд из самых популярных продуктов – картошки, яиц, овощей, риса, молока и так далее. Это в дальнейшем поможет детям ощутить себя полноправным членом семьи и почувствовать свою ответственность и значимость в ней, отметили в МДЦ.

Уроки кулинарного искусства дадут известные мастера кулинарии, а также телеведущий Борис БУРДА, который в эти дни станет гостем и участником фестиваля.

«Ежедневные общелагерные конкурсы и соревнования выявят лучших маленьких кулинаров, которые, объединившись в сборные команды, примут участие в финале кулинарного фестиваля 17 августа. В этот же день победители конкурсов и соревнований получат награды во время торжественного закрытия фестиваля», - говорится в сообщении «Артека».