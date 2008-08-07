Олимпийский огонь пронесли по Великой китайской стене (фото)

Этап эстафеты Олимпийского огня в четверг утром прошел по участку Великой китайской стены, сообщает AP.

В красочном представлении приняли участие несколько сотен человек, одетых в желтые костюмы. По замыслу организаторов представления, люди, выстроившиеся на извилистом участке стены, с высоты птичьего полета должны были напоминать дракона - любимого мифологического персонажа китайцев.

Эстафета по участку Великой китайской стены, расположенному недалеко от Пекина, длилась около 15 минут. За это время факел с огнем Олимпиады-2008 пронесли 18 человек. Во время проведения этапа эстафеты в воздух были выпущены 2008 голубей.

Вечером Олимпийский огонь должны пронести по пригородам Пекина. Завершится эстафета, стартовавшая 24 марта в Греции, на стадионе "Птичье гнездо", где вечером 8 августа откроются Олимпийские игры.

Практически на всем пути эстафеты, прошедшей с конца марта по шести континентам, мероприятие сопровождалось акциями протеста борцов за независимость Тибета, напоминает Лента.ру. Чтобы не дать возможность борцам за свободу Тибета сорвать проведение эстафеты, организаторы мероприятия в некоторых странах мира были вынуждены в последний момент менять маршрут ее проведения.