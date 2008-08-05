Тимошенко и Турчинов в селах на Буковине и на Калиновском рынке (фото)

18:44, 05 августа 2008
Разное
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Премьер напоминает о горячей линии

Правительство не будет вводить никаких ограничений на реестры пострадавших в результате наводнения граждан в западных областях Украины. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко говорила, встрчаясь с жителями сел Каменка и Черепковка Глыбоцкого району, Костичаны Новоселицкого району Черновицкой області.

Премьер-министр также призвала жителей пострадавших населенных пунктов при возникновения любых недоразумений с местными властями по выплатам компенсации обращаться на правительственную “горячую линию” по тел. (044) 256-78-08.

По словам Ю.Тимошенко, она лично каждый вечер изучает все звонки, поступившие от граждан на правительственную “горячую линию”. “Власть властью, но чтобы не было ни одного обойденного человека, общество должно прямо контролировать процесс выплаты компенсаций”, - подчеркнула глава правительства.

Юлия Тимошенко в с. Черепковка Глыбоцкого района Черновицкой обл.

Юлия Тимошенко в с. Костичаны Новоселицкого р-на Черновицкой обл. В ходе поездки в Черновицкую обл. Тимошенко сообщила, что правительство не будет вводить никаких ограничений на составление реестров пострадавших в результате наводнения. Премьер призвала жителей пострадавших населенных пунктов при возникновении любых недоразумений с местной властью по выплате компенсаций обращаться на правительственную “горячую линию”.

Премьер-министр инициирует создание правительственной комиссии по изучению ситуации на Калиновском рынке, подтопленном в результате стихии. Об этом она заявила во время встречис предпринимателями рынка, которая состоялась в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

Юлия Тимошенко на встрече с предпринимателями Калиновского рынка в Черновцах. Тимошенко инициирует создание правительственной комиссии по изучению ситуации на Калиновском рынке, подтопленном в результате стихии. По словам Тимошенко, комиссия должна проработать изменения в действующее законодательство, направленные на защиту предпринимателей, работающих на рынках Украины. Юлия Тимошенко сообщила, что правительственная комиссия, помимо разработки нормативной базы, изучит ситуацию с подтоплением на рынке в результате наводнения, а также рассмотрит ситуацию с незаконными застройками, которые могли повлиять на смену русла реки.

Фото Александра Прокопенко, Петра Гончара / POOL / УНИАН

 

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