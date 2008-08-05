Тимошенко и Турчинов в селах на Буковине и на Калиновском рынке (фото)

Правительство не будет вводить никаких ограничений на реестры пострадавших в результате наводнения граждан в западных областях Украины. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко говорила, встрчаясь с жителями сел Каменка и Черепковка Глыбоцкого району, Костичаны Новоселицкого району Черновицкой області.

Премьер-министр также призвала жителей пострадавших населенных пунктов при возникновения любых недоразумений с местными властями по выплатам компенсации обращаться на правительственную “горячую линию” по тел. (044) 256-78-08.

По словам Ю.Тимошенко, она лично каждый вечер изучает все звонки, поступившие от граждан на правительственную “горячую линию”. “Власть властью, но чтобы не было ни одного обойденного человека, общество должно прямо контролировать процесс выплаты компенсаций”, - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр инициирует создание правительственной комиссии по изучению ситуации на Калиновском рынке, подтопленном в результате стихии. Об этом она заявила во время встречис предпринимателями рынка, которая состоялась в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

Фото Александра Прокопенко, Петра Гончара / POOL / УНИАН