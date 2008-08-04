Тимошенко возьмет Калиновский рынок под свой контроль

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует создание правительственной комиссии по изучению ситуации на Калиновском рынке, подтопленном в результате стихии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом она заявила во время встречи с предпринимателями рынка, которая состоялась в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

Премьер-министр сообщила, что в состав комиссии войдут заместители министров соответствующих профильных министерств, представители Контрольно-ревизионного управления, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Минприроды, а также работники рынка. Премьер сообщила, что создание такой комиссии будет предусмотрено соответствующим постановлением правительства, которое будет утверждено на заседании в среду.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, комиссия должна отработать изменения в действующее украинское законодательство, направленные на защиту предпринимателей, которые работают на рынках Украины. „Мы сделаем не только для Калиновского рынка, но и для всей Украины надежную нормативную базу, в соответствии с которой вы сможете работать”, - подчеркнула глава правительства, обращаясь к предпринимателям Калиновского рынка. Премьер-министр также сообщила, что правительство обратится в Верховную Раду Украины с требованием рассмотреть такие изменения в законодательство в безотлагательном порядке.

Кроме того, премьер отметила, что правительственная комиссия рассмотрит деятельность дирекции рынка. По ее словам, комиссия также разработает проект решения по урегулированию ситуации на Калиновском рынке, который предложит принять городскому совету Черновцов. Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что возьмет под личный контроль выполнение всех решений правительства по Калиновскому рынку.

Она сообщила, что правительственная комиссия, кроме разработки нормативной базы, изучит ситуацию с подтоплением, которое произошло на рынке в результате наводнения, а также рассмотрит ситуацию с незаконными застройками, которые могли повлиять на изменение русла реки. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в случае выявления таких незаконных застроек они будут подлежать сносу.

В то же время премьер-министр сообщила, что правительство на заседании в среду рассмотрит вопрос о выплате компенсаций предпринимателям рынка, имущество которых значительно пострадало в результате наводнения. По ее словам, сумма такого возмещения будет составлять 5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, во время ливней 23-27 июля в Западной Украине вышла из берегов, в частности, река Прут в Черновцах, на берегу которой (на площади свыше 30 гектаров) расположен один из крупнейших в Украине рынков – „Калиновский рынок”. В результате поднятия уровня воды до 8 метров в Пруте был полностью затоплен этот рынок, на котором работает более 20 тыс. частных предпринимателей.