Немцы ездят в магазин на танке

Жители немецкого города Ной-Аншпах (Гессен) - семейство Шонайх - ездят на легком танке на колесном ходу британского производства, оборудованном 30-милиметровой нерабочей пушкой, покрытом защитными пластинами толщиной почти в 8 сантиметров и приводящемся в движение 4,2-литровым двигателем в 200 лошадиных сил.

"Мы пользуемся танком для поездок по магазинам и прогулок", - говорит глава семейства Иоахим Шонайх. Кстати, на прогулку он берет и своего 2-летнего сына Пауля - специально для него в танке Fox установлено детское сидение.

По словам немцев, они очень довольны своим транспортным средством. Однако, признается Иоахим Шойнах, танк не очень удобно парковать: "Немного трудно бывает найти место для парковки. Но мы имеем неоспоримое преимущество на любом перекрестке", - говорит он.

Серьезный недостаток - большой расход топлива: 50 литров на 100 километров, но, как говорит счастливый владелец танка, это того стоит.

О том, что все затраты окупаются ощущениями от поездок на танке, говорил и Стивен Эллисон - британец, приобретший танк почти два года назад: "У большинства людей нет возможности проехать в мощном и дорогостоящем Ferrari, а путешествие в этой бронемашине оставляет не менее сильные впечатления", - поделился тогда своими эмоциями владелец Sabre. Стивен купил легкий разведывательный танк 1974 года выпуска весом в 7,5 тонн для поездок за покупками. Правда, ему пришлось установить специальные резиновые накладки на гусеницы, чтобы не испортить покрытие дорог города.

Свой танк есть и у губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, напоминает РИА "Новости". Он управлял этим танком M47 во время службы в австрийской армии, потом выкупил его, а в 2000 году отдал музею в штате Огайо. Там машина находилась в течение 8 лет, но в феврале этого года его переправили в Калифорнию.

Арнольд Шварценеггер пообещал катать на своем танке тех школьников Лос-Анджелеса, которые хорошо учатся в школе и не принимают наркотики.