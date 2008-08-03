Испанские тамплиеры подали в суд на Папу Римского

Испанские тамплиеры (храмовники), считающие себя наследниками уничтоженного в XIV веке рыцарского Ордена, подали в суд на Папу Римского Бенедикта XVI, требуя восстановления своего Ордена, сообщает в воскресенье газета Mundo со ссылкой на юридические источники.

"Ассоциация суверенного ордена Храма Христова (АСОХХ), считающая себя наследницей легендарных храмовников, подала в судебную палату Мадрида заявление на нынешнего Папу как наследника понтифика Климента V, запретившего Орден в 1307 году", - цитирует сообщение РИА "Новости".

В нем отмечается, что "ассоциация требует пересмотреть решение о запрете Ордена и признать факт незаконной конфискации его богатств, оцениваемых в 100 миллиардов евро, хотя и не претендует на возвращение этих богатств".

"АСОХХ, которая официально зарегистрирована в Испании как общественная организация, напоминает в своем иске, что в XIV веке их Орден, действовавший во Франции, Испании, Великобритании, Португалии, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурге и Польше, насчитывал 15 тысяч рыцарей и имел в собственности 9 тысяч объектов недвижимости", - пишет Mundo.

Газета информирует, что "в настоящее время иск находится на рассмотрении суда второй инстанции Мадрида, поскольку первая инстанция отказалась его рассматривать в виду отсутствия компетенций судить дела 700-летней давности".

Орден храмовников был основан в 1119 году рыцарями, участвовавшими в Первом крестовом походе; в его задачу входила охрана святых мест в Палестине. Со временем тамплиеры стали заниматься не столько делами военными, сколько финансовыми, превратившись в самых богатых банкиров Европы.

Эта деятельность, как отмечают истории, вызывала раздражение и зависть короля Франции Филиппа IV Красивого, который обвинил тамплиеров в ереси и расправился с ними, убедив в своей правоте Папу Римского. Орден был запрещен, его богатства конфискованы, а его последователи подвергнуты арестам и казням по всей Европе.