Люди гибнут за металл: в коллекторе утонули два сборщика металлолома

15:33, 30 июля 2008
Разное
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Трагедия в Херсонской области

В Новотроицком районе Херсонской области, добывая металл из конструкций канализационного коллектора, погибли два сборщика металлолома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, 33-летний и 19-летний жители с. Новотроицкое во время вырезания металлической арматуры железобетонных конструкций коллектора очистительных сооружений упали в коллектор и утонули.

Тела погибших подняты из коллектора спасателями. Ведется следствие по обстоятельствам инцидента.

 

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