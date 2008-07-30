Люди гибнут за металл: в коллекторе утонули два сборщика металлолома

В Новотроицком районе Херсонской области, добывая металл из конструкций канализационного коллектора, погибли два сборщика металлолома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, 33-летний и 19-летний жители с. Новотроицкое во время вырезания металлической арматуры железобетонных конструкций коллектора очистительных сооружений упали в коллектор и утонули.

Тела погибших подняты из коллектора спасателями. Ведется следствие по обстоятельствам инцидента.