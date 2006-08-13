Огонь уничтожил ”Ferrari”

В Автономной Республике Крым во время дорожно-транспортного происшествия сгорел автомобиль "Ferrari".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По ее информации, инцидент произошел днем в Первомайском районе Крыма на 175-м километре автодороги Херсон - Симферополь. Водитель "Ferrari" во время осуществления обгона не справился с управлением и врезался в столб, произошло возгорание автомобиля. "Огнем уничтожен автомобиль Ferrari", - сообщили в МЧС. Вместе с тем, в пресс-службе крымского управления МЧС не уточнили, пострадал ли водитель иномарки. По некоторым данным известно, что водитель остался жив.