Горел поезд Симферополь-Киев

23 июля в 20.28 вблизи г. Долинская Кировоградской области во время движения пассажирского поезда № 231 Симферополь-Киев в машинном отсеке дизельного отделения тепловоза возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем уничтожена обшивка дизельного отделения, электропроводка и суфле турбокомпрессора тепловоза. В 21.08 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Движение поездов возобновлено в 21.30. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Кировоградской области.