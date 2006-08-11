Три человека погибли от отравления парами аммиака

Вчера в с. Удобное Белгород-Днестровского района Одесской области в частном хозяйстве во время проведения хозяйственных работ в силосной яме погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина гибели - отравление парами распада органических веществ (парами аммиака).

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области.