Раиса Богатырева, Параска Королюк и все-все-все на Говерле (фото)

18 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл на горе Говерла скульптурную композицию «Трезуб» и вместе с главами облгосадминистраций заложил капсулу с землей, привезенной из разных регионов Украины.

В.ЮЩЕНКО поздравил всех с успешным восхождением на высшую вершину Украины несмотря на штормовое предупреждение.

Кроме глав ОГА, с Президентом на Говерле побывало руководство Секретариата Президента Украины, народные депутаты, правительственные чиновники, лидеры политических партий и общественных организаций.

Фото Виктора Гурняка, Петра Задорожного, Александра Барана / УНИАН

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