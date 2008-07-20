Раиса Богатырева, Параска Королюк и все-все-все на Говерле (фото)
12:12, 20 июля 2008Разное
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Президент всех поздравил
18 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл на горе Говерла скульптурную композицию «Трезуб» и вместе с главами облгосадминистраций заложил капсулу с землей, привезенной из разных регионов Украины.
В.ЮЩЕНКО поздравил всех с успешным восхождением на высшую вершину Украины несмотря на штормовое предупреждение.
Кроме глав ОГА, с Президентом на Говерле побывало руководство Секретариата Президента Украины, народные депутаты, правительственные чиновники, лидеры политических партий и общественных организаций.
Фото Виктора Гурняка, Петра Задорожного, Александра Барана / УНИАН
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