Ющенко выступает с высоты 2 тысячи метров (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что демократические силы «наведут порядок и приведут Украину в объединенную Европу». Об этом он заявил сегодня на высшей точке Украины - Говерле (2061 м) в своем выступлении по случаю открытия архитектурной композиции «Трезуб» и поднятия Государственного флага Украины.

По словам Президента, «мы твердо верим во времена перемен в нашем государстве, потому что сегодня пришло на Говерлу очень много молодежи, которая знает, как строить европейское государство... Приходят те, кто не будет делить Украину на восток и запад, север или юг», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Состоялось открытие и освящение скульптурной композиции ”Трезуб” и мраморной стеллы весом 700 кг, в которую заложены капсулы с землей из памятных мест всех регионов Украины.

Под звуки гимна Украины глава государства поднял Государственный флаг Украины размером 6 на 4 метра, который изготовили в Луганске из непромокающей ткани.

Виктор Ющенко традиционно ежегодно осуществляет восхождение на самую высокую гору Украины. Нынешнее восхождение у него 33-е.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН