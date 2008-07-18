Организаторы Фарнборо потребовали от россиян убрать танцующих девушек

Организаторы авиасалона в Фарнборо потребовали от российского производителя авиадвигателей ОАО "Климов" убрать с выставочного стенда танцующих девушек, сообщает РИА Новости. Свое решение организаторы мотивировали тем, что подобная реклама мешает работать специалистам на соседних стендах, поскольку танцовщицы отвлекают их внимание. Кроме того, в проходах скапливаются люди и создают заторы.

Со своей стороны представители ОАО "Климов" отметили, что подобная форма рекламы давно используется на международных автосалонах, и выразили надежду, что со временем элементы шоу приживутся и на авиасалонах.

Авиасалон в Фарнборо открылся 14 июля. В первые два дня на стенде "Климова" под ритмичную музыку периодически танцевали две девушки, которые были одеты в легкие черные платья.

Один из сотрудников "Климова" пояснил, что девушки "вносили в работу выставки новизну, а также очень гармонично смотрелись на фоне современных образцов военной и гражданской техники, и тем самым создавали неповторимый колорит и атмосферу на стенде предприятия".