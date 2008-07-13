Где лежат невзорвавшиеся немецкие бомбы?

В Великобритании выпущены карты с указанием мест, где до сих пор могут лежать неразорвавшиеся немецкие авиабомбы времен Второй мировой войны, пишет Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Эксперты организации Landmark Information Group составили карты, используя послевоенные фотографии, сделанные ВВС Великобритании, и информацию страховых компаний. Всего было выявлено около 21 тысячи мест, где могут находиться неразорвавшиеся бомбы. Предполагается, что картами смогут пользоваться строители, чтобы повысить безопасность при проведении земляных работ, и обычные граждане.

Наибольшее количество "опасных точек" отмечено на картах Лондона, Плимута, Бристоля, Манчестера и Бирмингема. В целом же карты составлены для всех британских городов, которые во время войны подвергались бомбежкам немецкой авиации.

В июне 1000-килограммовая неразорвавшаяся бомба была найдена во время строительства объектов для Олимпиады-2012 в Лондоне. Боеприпас был обезврежен.