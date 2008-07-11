Пинчук: я думаю, что иду к фифти-фифти

Основатель международной сети «Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy - YES) Виктор ПИНЧУК уверяет, что пока не собирается уходить из бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Ялте, где проходит 5-й саммит YES.

«Я не собираюсь на сегодняшний день расставаться с такой деятельность, как бизнес. Совершенно однозначно. Но значительную часть моей жизни (занимает общественная деятельность – УНИАН). Я думаю, что я иду к фифти/фифти (50/50 – бизнес и общественная деятельность – УНИАН)», - сказал он.

При этом В.ПИНЧУК отметил, что сегодня бизнесом он занимается как акционер, как стратег. «Я давно уже не занимаюсь оперативным управлением чем-либо», - сказал В.ПИНЧУК, добавив, что у него есть команда профессиональных топ-менеджеров.

В.ПИНЧУК также сказал, что не «приватизирует» YES и не против, если западные или украинские компании будут принимать участие в организации мероприятия.

В.ПИНЧУК также сообщил, что сейчас YES начал немного содействовать известный филантроп Джордж СОРОС.

*** «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) - независимая международная организация, объединяющая известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования Украины и содействия ее вступлению в ЕС. Организация была основана В.ПИНЧУКОМ.