Как приготовиться к лету и не навредить себе

Кушайте на здоровье

Интернет пестрит информацией о различных "исцеляющих голоданиях", "рисовых диетах" и прочих фантастических штуках для похудения. При том важно заметить, что далеко не всегда похудение может быть целью, а голодание – панацеей. Часто – это просто навязанный обществу стереотип, за которым скрывают нежданные гастриты, язвы желудка, упадок сил и прочие болезни, лечится от которых вам придётся еще не одно лето. Ваше питание должно быть в первую очередь сбалансированным и многоразовым. При том для каждого человека эта "сбалансированность" сугубо индивидуальна и только опытный диетолог или фитнес-тренер может порекомендовать, что будет эффективно именно вам.

Худеем с умом и… фитнес-тренером

Даже если ваш вес действительно превышает норму и вам об этом сказал именно ваш фитнес-тренер, а не реклама в интернете, то резкое похудение – далеко не выход из ситуации. Ученые доказали, что резкое похудание - это стресс для вашего организма, а любой стресс влечет за собой нарушение гормональной функции и обмена веществ. В некоторых случаях это даже грозит бесплодием. Поэтому худеть нужно с умом! К тому же в процессе похудения очень важно ваши мышцы поддерживать в тонусе с помощью занятий в фитнес-клубе, дабы при потере веса кожа оставалась упругой, а рельеф тела становился еще более привлекательными.

Но для приобретения идеальной формы только правильного питания и физических нагрузок не достаточно. Есть еще множество полезных процедур, которыми в обязательном порядке должна сопровождаться подготовка к лету, а именно:

- посещение бани, что помогает организму очиститься от ненужных шлаков и токсинов,

- массаж, который известен, как эффективный способ борьбы с целлюлитом,

- солярий, что повышает настроение человека из-за меланина, который выделяется в организме при загаре.

И хоть до лета осталось всего лишь 75 дней, такой комплексный подход возможен. Ведь все это вы можете получить - просто оформив абонемент сети фитнес-клубов №1 в Украине "Sport Life". Тем более, что в эти 3 дня в "Sport Life" есть шанс оформить клубную карту всего за 200 грн. в месяц и уже к лету блистать идеальными формами! Поторопитесь!!! Ведь количество таких акционных абонементов ограничено!