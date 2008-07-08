Петербург хочет принять "Евровидение"

Власти Санкт-Петербурга подали официальную заявку на проведение в городе музыкального конкурса "Евровидение 2009". Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" сообщила губернатор Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, для Петербурга "Евровидение будет мощным движением вперед". Она отметила, что заявку уже начали рассматривать и что Петербург пока смотрится предпочтительнее конкурентов.

После победы Димы Билана на "Евровидении" в Белграде право устроить конкурс в 2009 году перешло к России. Но в каком именно городе он пройдет, пока не решено.

Депутаты питерского парламента сперва поддержали идею конкурса в Петербурге, но потом выступили против из-за опасений, что представленные на конкурсе течения популярной западной музыки разлагают российскую молодежь.

Лента.ру