На востоке Тихого океана сформировались сразу три тайфуна "Мария", "Бопха" и "Саомай", угрожающих Японии, Тайваню и континентальному Китаю.

Об этом сообщили РИА «Новости» в обсерватории Гонконга. Ожидается, что уже через несколько дней они начнут определять погоду на всей территории от Гонконга на юге КНР до японского города Осака.

Тайфун "Мария", по данным на вторую половину дня воскресенья, находился примерно в 710 км к востоку от японского города Кагошима и смещался на северо-запад со скоростью 22 км в час. По прогнозам гонконгских метеорологов, в случае сохранения направления и скорости движения тайфуна может достичь восточного побережья Японии уже в ночь с 8 на 9 августа.

Тайфун "Бопха" ("цветок" в переводе с кхмерского) движется в сторону Тайваня, и, как ожидают, достигнет острова к 9 августа, а затем продолжит смещаться в сторону Гонконга и южных провинций Китая.

Тайфун "Саомай" (вьетнамское название планеты Венера) пока находится на значительном расстоянии от берегов континентального Китая, Тайваня и Японии. Ожидается, что в ближайшие дни тайфун будет смещаться в сторону Шанхая и восточных районов Китая, по пути задев одним из своих "крыльев" японский остров Окинаву.

Сотрудник гонконгской обсерватории отметил, что одновременное образование сразу трех тайфунов в одной зоне Тихого океана случается крайне редко.

Между тем в Китае продолжают подсчитывать убытки от тайфуна "Прапирон", ударившего по южным районам Китая в конце прошлой недели. По данным китайских СМИ, число погибших достигло 77 человек, прямые убытки от стихии оцениваются в сотни миллионов долларов США.

Сезон тайфунов в Тихом океане начинается в мае и обычно заканчивается в конце сентября - начале октября.

Самым разрушительным в этом сезоне пока остается тайфун "Билис", унесший в начале июля более 600 жизней на юге и востоке Китая.