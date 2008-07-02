ГАИ Киева напоминает водителям, что оформить ДТП можно и без нее
Согласно пункту 2.11 ПДД
Госавтоинспекция Киева призывает водителей не бояться оформлять ДТП, в которые они попали, без вызова работников ГАИ и напоминает, что такая возможность предусмотрена пунктом 2.11 Правил дорожного движения Украины.
Об этом говорится в сообщении ГАИ Киева, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.
В частности, в упомянутом пункте Правил указано, что в случае, когда в ДТП нет пострадавших и не нанесен материальный ущерб третьим лицам, а автомобили могут безопасно двигаться, водители могут самостоятельно составить схему происшествия, поставить под ней свои подписи (желательно, но не обязательно, зафиксировать такую схему подписями свидетелей) и прибыть в подразделение ГАИ для дальнейшего оформления соответствующих материалов, отмечают в ГАИ, подчеркивая, что это возможно, когда участники ДТП пришли к согласию относительно того, кто виноват в совершении аварии.
Также Госавтоинспекция обращает внимание, что на схеме ДТП необходимо указать название улицы, транспортные средства участников происшествия, их номерные знаки, направление движения, привязку машин (расстояния) к краю проездной части – бордюру, или к распределительной полосе, а также расстояние к постоянному ориентиру (электропора, дом и тому подобное). Для измерения расстояний при отсутствии рулетки у ГАИ советуют использовать буксирный трос или веревку, длину которой впоследствии перемеряют в ГАИ.
Если машины застрахованы, то в любом случае о совершении ДТП необходимо сообщить в страховую компанию. К тому же ее представители, аварийные комиссары, могут выехать на место и оформить аварию, говорится в сообщение ГАИ.
По словам первого заместителя начальника Департамента ГАИ МВД Украины – начальника киевской Госавтоинспекции Анатолия СИРЕНКО, инициатива со стороны водителей относительно самостоятельного оформления ДТП может быть полезной для всех участников дорожного движения, особенно в Киеве, поскольку будет способствовать уменьшению заторов из-за незначительной аварии.
Кроме того, в ГАИ Киева отмечают, что в районных подразделениях ГАИ столицы уже организовано дежурство с 7.00 до 23.00 инспекторов-дознавателей, которые должны профессионально оформить материалы ДТП, оказать водителям квалифицированную помощь.
Также в сообщении указаны координаты отделов ГАИ по обслуживанию районов города:
Голосеевский (ул.Забилы,3) 258-94-63
Дарницкий (ул.Тростянецкая,58а) 562-81-83
Деснянский (ул.Драйзера,2в) 546-67-50, 546-82-20
Днепровский (ул.Лобачевского,23а) 574-18-13
Оболонский (ул.Рокосовского,10а) 432-67-81, 432-35-76
Печерский (Военный проезд,8) 286-28-71, 284-57-22
Подольский (пр-т Гонгадзе,8) 433-43-33, 434-94-23
Святошинский (ул.Львовская,80) 424-13-89
Соломенский (ул.Народного ополчения,10/12) 249-07-61, 249-07-63
Шевченковский (ул.Старовокзальная,12) 484-19-14, 484-19-23, 484-19-59
Телефон доверия ГАИ Киева: 483-70-64 (круглосуточно).