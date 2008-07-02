ГАИ Киева напоминает водителям, что оформить ДТП можно и без нее

Госавтоинспекция Киева призывает водителей не бояться оформлять ДТП, в которые они попали, без вызова работников ГАИ и напоминает, что такая возможность предусмотрена пунктом 2.11 Правил дорожного движения Украины.

Об этом говорится в сообщении ГАИ Киева, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, в упомянутом пункте Правил указано, что в случае, когда в ДТП нет пострадавших и не нанесен материальный ущерб третьим лицам, а автомобили могут безопасно двигаться, водители могут самостоятельно составить схему происшествия, поставить под ней свои подписи (желательно, но не обязательно, зафиксировать такую схему подписями свидетелей) и прибыть в подразделение ГАИ для дальнейшего оформления соответствующих материалов, отмечают в ГАИ, подчеркивая, что это возможно, когда участники ДТП пришли к согласию относительно того, кто виноват в совершении аварии.

Также Госавтоинспекция обращает внимание, что на схеме ДТП необходимо указать название улицы, транспортные средства участников происшествия, их номерные знаки, направление движения, привязку машин (расстояния) к краю проездной части – бордюру, или к распределительной полосе, а также расстояние к постоянному ориентиру (электропора, дом и тому подобное). Для измерения расстояний при отсутствии рулетки у ГАИ советуют использовать буксирный трос или веревку, длину которой впоследствии перемеряют в ГАИ.

Если машины застрахованы, то в любом случае о совершении ДТП необходимо сообщить в страховую компанию. К тому же ее представители, аварийные комиссары, могут выехать на место и оформить аварию, говорится в сообщение ГАИ.

По словам первого заместителя начальника Департамента ГАИ МВД Украины – начальника киевской Госавтоинспекции Анатолия СИРЕНКО, инициатива со стороны водителей относительно самостоятельного оформления ДТП может быть полезной для всех участников дорожного движения, особенно в Киеве, поскольку будет способствовать уменьшению заторов из-за незначительной аварии.

Кроме того, в ГАИ Киева отмечают, что в районных подразделениях ГАИ столицы уже организовано дежурство с 7.00 до 23.00 инспекторов-дознавателей, которые должны профессионально оформить материалы ДТП, оказать водителям квалифицированную помощь.

Также в сообщении указаны координаты отделов ГАИ по обслуживанию районов города:

Голосеевский (ул.Забилы,3) 258-94-63

Дарницкий (ул.Тростянецкая,58а) 562-81-83

Деснянский (ул.Драйзера,2в) 546-67-50, 546-82-20

Днепровский (ул.Лобачевского,23а) 574-18-13

Оболонский (ул.Рокосовского,10а) 432-67-81, 432-35-76

Печерский (Военный проезд,8) 286-28-71, 284-57-22

Подольский (пр-т Гонгадзе,8) 433-43-33, 434-94-23

Святошинский (ул.Львовская,80) 424-13-89

Соломенский (ул.Народного ополчения,10/12) 249-07-61, 249-07-63

Шевченковский (ул.Старовокзальная,12) 484-19-14, 484-19-23, 484-19-59

Телефон доверия ГАИ Киева: 483-70-64 (круглосуточно).