Совмин Крыма дает землю Софии Ротару

Совет министров Крыма согласовал месторасположения земельного участка для индивидуального дачного строительства, который планируется передать в аренду известной певице Софии РОТАРУ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы Совмина АРК, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства автономии.

Площадь участка из земель Национального института винограда и вина «Магарач» – 0,14 га.

Постановление Совмин принял после рассмотрения заявления «гражданки Украины ЕВДОКИМЕНКО-РОТАРУ Софии Михайловны», и руководствуясь рядом статей Земельного кодекса Украины.

Участок находится за границами населенных пунктов Массандровского поселкового совета города Ялта. Совмин разрешил разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка на условиях аренды.

Правительство Крыма направит материалы согласования месторасположения участка на рассмотрение в Верховную Раду АРК для принятия решения в установленном законодательством порядке.

Сотрудник пресс-службы Совмина, ссылаясь на слова председателя Республиканского комитета по земельным ресурсам Крыма Николая ГОЛУБЕВА, сообщил, что земельный участок планируется передать С.РОТАРУ в аренду на 49 лет. Глава Рескомзема автономии также сообщил, что на этом участке был пустырь, «загрязненный и замусоренный», а С.РОТАРУ навела там порядок.