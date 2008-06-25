Памятник Гусу Хиддинку в Крыму (фото)

Отдыхающие рассматривают памятник тренеру сборной России Гусу Хиддинку в одном из пансионатов под Алуштой. Владельцев пансионата впечатлила победа российской команды над сборной Швеции (2:0) в последнем туре группового этапа чемпионата Европы, после чего и было решено заказать памятник. Скульптору Евгению Яблонскому на работу дали всего двое суток.

Фигура Хиддинка высотой 1,75 метра была установлена на постамент 21 июня за три часа до принесшей победу сборной России игры с голландцами.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН