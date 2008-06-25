Милиционеры при задержании взяточника применили оружие

Сотрудниками отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в городе Севастополе при получении взятки задержан начальник отдела одной из районных администраций города.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе капитан милиции Рената МАЙБОРОДА, в районную администрацию обратился гражданин с просьбой перевести однокомнатную квартиру из жилого фонда в нежилой, под офисное помещение.

Посредником в решении вопроса выступила риелтер агентства недвижимости, которая находилась в деловых отношениях с должностными лицами районной государственной администрации. Она намекнула этому гражданину, что его вопрос будет рассматриваться в администрации 6-8 месяцев, а в результате нужное ему решение так и не будет принято. Чтобы решить вопрос быстрее, необходимо дать взятку, сказала она. В результате тот передал для должностного лица райадминистрации через риелтера 2200 долларов. Через 3 недели риелтер снова обратилась к нему с требованием дать еще 3000 долларов, так как предыдущей суммы оказалось недостаточно. Место для передачи денег она назначила возле одного из торговых центров.

Когда в назначенное время члены преступной группы пришли за деньгами, их уже поджидали работники УМВД. После получения взятки начальник отдела райадминистрации попытался скрыться с места происшествия. Сотрудники милиции для задержания злоумышленника были вынуждены применить пистолет для стрельбы резиновыми пулями. В результате чиновник получил повреждение мягких тканей бедра. Сотрудники милиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, сообщила Р.МАЙБОРОДА.

По факту вымогательства и получения взятки прокуратурой города Севастополя в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 УК Украины, в отношении риелтера агентства недвижимости возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время все члены преступной группы признались в содеянном.