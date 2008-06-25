Вблизи Керчи «всплыла» мина 1912 года

В районе Керчи водолазы МЧС на расстоянии 10 м от береговой полосы на глубине 2,5 м обнаружили морскую якорную мину 1912 года (общий вес – 609 кг, вес взрывчатого вещества – 100 кг).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, местность оцеплена работниками милиции. В 10.25 пиротехники МЧС начали работы по ликвидации боеприпаса, который будет отранспортирован в открытое море на расстояние трех километров от берега, где его взорвут.

Угрозы населению нет. На месте работает опергруппа ГУ МЧС Украины в АРК.