Почему в Украине не появился военный диктатор?

По странному стечению обстоятельств в обладающей огромной армией и многочисленными силовыми структурами Украине пока никто не заявил о себе в качестве претендента на роль «шароварного Пиночета». То ли ментальность играет свою роль, то ли положение Вооруженных Сил...

Пора констатировать: вступившие в силу 1 января 2006 года конституционные изменения не соответствуют потенциалу отечественных политических партий. Выборы по закрытым спискам в городские, областные советы и Верховную Раду превратили политическую жизнь в театр абсурда. Практически выхолощен потенциал усиления украинских партий – далеко не все успешные депутаты-мажоритарщики нашли себя в стройных рядах политических сил, где требуют «держать равнение, даже целуясь». Сегодня судьба избирательного закона зависит от Партии регионов и БЮТ – без участия одной из этих политических сил реформирование правил избрания парламента нереально. Понятно, что и Виктор Федорович, и Юлия Владимировна заинтересованы в управляемости своих политических проектов, порой существующих в формате фан-клуба. Однако лидерам общественного доверия стоит думать хотя бы на шаг вперед и делать поправку на непредсказуемость нашего избирателя, утомленного возней на Печерских холмах. Закрытые списки не позволяют партиям развивать собственный потенциал, тормозят их развитие, и их руководители должны понимать всю опасность сохранения такой избирательной модели.

Сложившаяся в парламенте и вокруг него ситуация должна заставить побеспокоиться генералов и маршалов украинской экономики. Им необходима определенность и стабильность, в противном случае многочисленные рейтинги, выдаваемые на-гора украинскими и иностранными финансовыми изданиями, могут в одночасье лопнуть, словно мыльный пузырь. Центр столицы с расположенными в нем административными зданиями давно превратился в автономию почище Крыма – с собственными законами и правилами игры, нежеланием реагировать на запросы сограждан и объективные экономические потребности. Кстати, об автономиях: центральная власть реально упустила АРК из зоны своего повышенного внимания. Между тем, в контексте обострения российско-украинских отношений Крым может стать локальной, но от того не менее жаркой горячей точкой. Слишком много проблем полуострова накопилось, слишком активными стали внешние силы, имеющие собственные виды на крымские перспективы.

Неэффективность нынешней модели парламентско-президентской республики, где правят бал харизматичная Тимошенко и крайне пассивный как для лидера оппозиции Янукович, заставляет задуматься над новыми моделями политической системы. Усиление парламентской составляющей, безусловно, выгодно лидеру БЮТ. Она полна уверенности, что сможет раз за разом находить ключики к сердцу избирателя... Видимо, в последний момент задумались над этим и «регионалы», едва не ставшие партнерами БЮТ по реформированию Конституции.

Вместе с этим тезис о «сильном Президенте Ющенко» не выдерживает никакой критики. Виктор Андреевич за три с половиной года пребывания у власти с присущим ему размахом доказал, что пребывание на высшем государственном посту для него довольно утомительно. Попытки переформатировать Конституцию с целью вернуть часть потерянных 1 января 2006 года полномочий выглядят неубедительным. Банковая сумела отыграть назад закон о Кабинете Министров, но не располагает устойчивыми возможностями в парламенте. Там неоткуда рекрутировать политических самоубийц, готовых наращивать мускулы президентской команды (вспомните о закрытых списках).

По странному стечению обстоятельств в обладающей огромной армией и многочисленными силовыми структурами Украине пока никто не заявил о себе в качестве претендента на роль «шароварного Пиночета». То ли ментальность играет свою роль, то ли положение Вооруженных Сил. Людям в погонах все еще доверяют, но как-то по-обывательски, без постановки масштабных политических задач. Даже вчерашний (Анатолий Гриценко) и действующий (Юрий Луценко) – оперируют преимущественно гражданскими военными приемами. В любом случае, к счастью, военного диктатора у нас не получилось. Возможно, дело в том, что подобный правитель должен быть популярным, небогатым и любить свою Родину. Подобные персонажи у нас в дефиците.

По всей видимости, в ближайшее время Украину ожидает смотр «третьей силы» в преддверии неизбежно приближающихся президентских и весьма вероятных досрочных парламентских выборов. Пробоваться будут и уже засветившиеся, и новые, пока не раскрученные политики. Основные опции – нехаризматичность (харизматиков – пруд пруди, но их непросто контролировать), обучаемость и возможность быть воспринятым во всей стране (отсутствие ярко выраженных религиозных и языковых пристрастий). Короче говоря, политическая «Фабрика звезд» стартует – спешите видеть.

Евгений Магда, Киев