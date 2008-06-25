В МЧС назвали причины пожара на Крещатике, 32

Причиной пожара, возникшего в Шевченковском районе столицы по ул. Крещатик, 32, на первом этаже 3-этажного части здания Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие пожара огнем повреждены электрощит и кабель высокого напряжения, закопчены стены и потолок в помещениях на 1-м и частично 2-м этажах. Жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 150 человек. Размер материального ущерба устанавливается.

Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе восьми отделений пожар был ликвидирован.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.