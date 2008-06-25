Ющенко открывает улицу Украины в Лиссабоне (фото)

Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной в городе Фатима. Супруги поклонились христианским святыням. По преданию, с мая по октября 1917 года трем местным детям несколько раз было явление Божьей Матери. Виктор и Екатерина Ющенко осмотрели церковь Святой Троицы, где похоронены трое очевидцев чуда, поклонились статуе Божьей Матери, установленной возле Капеллы де Пересоиш, на месте явления Святой Марии. Президент с женой, кроме того, осмотрели Базилику Святой Вервицы, построенную в прошлом году и рассчитанную на посещение около 9 тысяч прихожан.

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН