Ющенко открывает улицу Украины в Лиссабоне (фото)
01:05, 25 июня 2008Разное
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... и посещает город Фатима
|Президент Украины Виктор Ющенко на церемонии открытия улицы Украины в Лиссабоне в честь украинских граждан, сделавших свой вклад в перестройку португальской столицы
|Виктор и Екатерина Ющенко во время встречи с украинской диаспорой в Лиссабоне
Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной в городе Фатима. Супруги поклонились христианским святыням. По преданию, с мая по октября 1917 года трем местным детям несколько раз было явление Божьей Матери. Виктор и Екатерина Ющенко осмотрели церковь Святой Троицы, где похоронены трое очевидцев чуда, поклонились статуе Божьей Матери, установленной возле Капеллы де Пересоиш, на месте явления Святой Марии. Президент с женой, кроме того, осмотрели Базилику Святой Вервицы, построенную в прошлом году и рассчитанную на посещение около 9 тысяч прихожан.
Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН
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