Медведь убил участницу соревнований по ориентированию

В субботу в поселке Сокол на юге Сахалина (Российская Федерация) медведь убил одну из участниц областных соревнований по ориентированию.

Дежурный областного УВД рассказал, что сообщение о происшествии поступило вечером. Как выяснилось, одна из групп, следовавшая по маршруту, столкнулась с медведем. Хищник напал на 15-летнего мальчика, который получил рваную рану бедра и был госпитализирован.

Когда была проведена перекличка, обнаружилось, что пропала 20-летняя студентка Сахалинского госуниверситета. Позже поисковая группа обнаружила труп девушки, который "уже был прикопан медведем", уточнил собеседник журналиста из областного УВД. В районе происшествия находятся сотрудники охотнадзора и представители МЧС, которые пытаются найти медведя-убийцу.

Лента.ру