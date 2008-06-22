Инцидент на Певчем поле: милиция задержала фотокора

Начальник киевской милиции Виталий ЯРЕМА назначил служебное расследование по факту вчерашнего задержания милицией в Киеве на Певчем поле фотокорреспондента газеты «Вечерний Киев».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Киеве, между фотокором и одним из оперативных сотрудников милиции возник словесный конфликт после того, как страж порядка попросил не фотографировать его и удалить снимок с фотоаппарата, поскольку тот является оперативником. Однако журналист этого не сделал, поэтому был доставлен в Печерский райотдел милиции и составлен административный протокол по ст.185 «О неповиновении сотруднику милиции». Через два часа фотокорреспондент был отпущен.

Как отметили в ЦОС, на время проведения служебного расследования все сотрудники милиции, которые задерживали фотожурналиста, временно отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Проведение и контроль за ходом внутреннего расследования возложено на одного из заместителей руководителя столичного милицейского главка.

Результаты расследования в киевской милиции обещают обнародовать в ближайшие дни.