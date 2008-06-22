В Киеве сошли с рельс 7 грузовых вагонов
12:58, 22 июня 2008Разное
839 0
Причина и ущерб устанавливаются
Вчера около 16.52 в Киеве вблизи железнодорожной станции «Дарница» сошли с рельс и частично перевернулись 7 вагонов, груженные сырьем из железной руды.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, по устному сообщению дежурного Юго-Западной железной дороги, товарный поезд с 64 вагонами следовал из станции Стойленская (Россия) на станцию Изов (Польша). Данный поезд взрыво- и пожароопасных грузов, а также других опасных материалов не перевозил.
Травмированных и погибших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
Восстановительные работы проводятся аварийными бригадами Юго-Западной железной дороги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter