В Киеве сошли с рельс 7 грузовых вагонов

Вчера около 16.52 в Киеве вблизи железнодорожной станции «Дарница» сошли с рельс и частично перевернулись 7 вагонов, груженные сырьем из железной руды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, по устному сообщению дежурного Юго-Западной железной дороги, товарный поезд с 64 вагонами следовал из станции Стойленская (Россия) на станцию Изов (Польша). Данный поезд взрыво- и пожароопасных грузов, а также других опасных материалов не перевозил.

Травмированных и погибших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Восстановительные работы проводятся аварийными бригадами Юго-Западной железной дороги.