В Киеве молния убила человека

В субботу в 13.51 в Оболонском районе Киева по ул. Богатырская на озере "Министерское" во время грозы от поражения молнией один человек погиб и еще один пострадал.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавший с ожогами и травмой головы госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Киева.

Кроме того, в 14.10 в городскую клиническую больницу №8 обратились 6 человек с ул. Приречной Оболонского района, которые получили травмы различной степени тяжести вследствие поражения молнией во время грозы.