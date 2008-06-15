Ющенко на субботнике (6 фото)
10:36, 15 июня 2008Разное
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"Мистецький Арсенал" має відкритися до Дня незалежності
Президент Украины Виктор Ющенко, который в марте обязался по субботам участвовать в благоустройстве территории Музейного комплекса ”Мистецький арсенал”, держит слово. 14 июня Ющенко также ознакомился с ходом работ, осмотрел выставку образцов гранита, который будет использован при строительстве мемориального комплекса, посвященного памяти жертв Голодомора. Глава государства принял участие в церемонии освящения Креста на территории Музейного комплекса.
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
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