Ющенко на субботнике (6 фото)

Президент Украины Виктор Ющенко, который в марте обязался по субботам участвовать в благоустройстве территории Музейного комплекса ”Мистецький арсенал”, держит слово. 14 июня Ющенко также ознакомился с ходом работ, осмотрел выставку образцов гранита, который будет использован при строительстве мемориального комплекса, посвященного памяти жертв Голодомора. Глава государства принял участие в церемонии освящения Креста на территории Музейного комплекса.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН