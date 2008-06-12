Российское предательство. Технология мухлевания (к 350-летию Конотопской битвы)

На воре шапка горит. Такое первое впечатление от комментария департамента информации МИД в связхи с празднованием годовщины Конотопской битвы. Давайте процитируем:

«Вызывает просто недоумение и сожаление то, с каким упорством, достойным лучшего применения, некоторые силы на Украине пытаются сегодня выискать в общей, действительно сложной, местами противоречивой российско-украинской истории события и персонажи, примечательные лишь тем, что они как-то были направлены против Москвы, против России, против русских. Во имя этого иногда поднимаются на щит имена и деяния, которых в других условиях можно было бы и постесняться. Кровавая битва из-за очередного предательства очередного гетмана – из их числа».

На наших глазах не очень умело, как у начинающего фокусника из дешевого цирка, идет мухлевание сразу двумя понятиями. Первое: кто кого предал, и второе – сомнительные попытки очередных временщиков, скорее квартирантов в начальственных кабинетах Зимнего дворца или Кремля прихватизировать имена России и российского народа и отождествить себя с ними…

Начнем с первого – предательства. Мартовские статьи Богдана Хмельницкого Москвой утеряны - весьма похоже на «утерянные» секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа, которые при доброй воле мгновенно «отыскал» Борис Ельцин. Именно Мартовские статьи свидетельствовали о соглашении 1654 года как чисто оборонительном. Но сохранились документы других государств. В частности, когда шведское посольство привезло заверение тогдашнего короля Карла Х Густава, что западноукраинские земли признаются за Украиной, то Богдан Хмельницкий сказал: «Когда я буду умирать, то прикажу сыну, чтобы он поддерживал союз со шведским королем». Это, как свидетельствует министр Трансильвании Шебаши, было сказано в присутствии сына. В то же время это было завещанием вплоть до Мазепы и дальше. Году в 1657-м, одновременно со шведами, прибыло посольство Бутурлина ни много ни мало на 150 упряжках. Гетман сказал Бутурлину: «Царь должен замириться и и возместить ущерб, принесенный в краях шведского короля, в Ливоной и Инфлянтах, потому буде он не замириться, гетман с татарами и турками будет воевать Москву».Таким было состояние дел после 1654-го.

С «утерянных» Мартовских статей начинается дальнейшее российское предательтво. (Внимание! Предательство господствующей российской ненасытной верхушки, а не российского народа!) 30 января 1667 года в селе Андрусов под Смоленском подписано соглашение, которым московские правители расчленили Украину на Левобережную и Правобережную. Следующий российский предательский демарш - 6 мая 1686 года в Москве Голицын подписывает Вечный мир, которым продолжается дележ Украины, а Киев продают Речи Посполитой за 146 тысяч рублей... Ранней весной 1712 года Петр І был разбит, как треснутая крынка, он на деле уже попал в турецкий плен и подписывает Прутский договор: «Его Царское Величество свою руку отнимает от казаков с древнейшими их рубежами», подписывает – и в который раз предает, как только удалось откупиться. Ивана Мазепу настоящие предатели объявляют «изменником», умышленно отворачиваясь от сказанного им просто в глаза Солженицыним: «Полтавская победа была большим несчастьем для России: ее результатом стали два столетия огромного напряжения и стресса, разруха, отсутствие свободы – и снова война за войной. Но Полтавская победа стала избавлением для шведов. Потеряв аппетит к войнам, шведы стали самым процветающим и свободным народом Европы». А сколько миллионов своих же россиян московские правители объявляли изменниками, усеивая европейские и азиатские поля трупами невинного российского люда в бесконечных захватнических войнах.Опять к Солженицыну: "России гордые сыны", они нужны были ей, пока ложились под танки, пока еще можно было поднять их в атаку».

А теперь о следующем мухлевании – отождествлении правящей верхушки с российским народом. Люди добрые, какое право имеет она отождествлять так себя, начиная с Екатерины ІІ, у которой не было и капли российской крови, и вплоть до Николая ІІ, у которого «русская линия» родословной занимает (аж!) одну сто двадцать восьмую долю? Преступления Сталина против человечества, превзошедшие все злодеяния Гитлера, никто не переносит на российский народ. У украинцев никогда не было ненависти к россиянам, но у них есть право на свое мнение, тем более в стране свободных СМИ. Что же касается «очередного предательства очередного гетмана», то Иван Выговский воевал на своей земле, а не под Псковом или Новгородом, за землю свою и народ свой.

Так кто же кого предал, господа? Кого стыд должен жечь?

Иван Корсак, шеф-редактор газеты «Семья и дом» (г. Луцк)