Донецких зэков поставят мести улицы рядом со студентами?

В Донецке из-за острой нехватки дворников к работам на улицах привлекаются 300 "расконвоированных" лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"Сегодня город Донецк испытывает очень большую нужду в рабочих руках, не хватает 1600 дворников. Привозим сегодня 300 человек расконвоированных", - сказал он.

Вместе с тем А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что в городе делается все возможное для поддержания его территории в чистоте. "Ежесуточно в Донецке работает 37 поливочных и 18 уборочных автомобилей… Созданы подразделения, которые занимаются уборкой не только центре города, но и на периферии", - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Ранее ЛУКЬЯНЧЕНКО заявлял, что в Донецке на летний период организуют студенческий отряд из 300 человек для оказания помощи коммунальщикам. Городской голова также ссылался на нехватку дворников.