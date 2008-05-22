В Донецке приравняли одного студента к... 5 дворникам

В Донецке на летний период организуют студенческий строительный отряд из 300 человек для оказания помощи коммунальщикам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"Мы сегодня рассматриваем вопрос по организации строительных отрядов на время летних каникул у студентов, - сказал мэр. - Попытаемся такой отряд в количестве 300 человек организовать для того, чтобы они оказали максимальную помощь нашему коммунальному хозяйству".

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, необходимость создания такого отряда вызвана тем, что в настоящее время в городе Донецке не хватает 1600 дворников.