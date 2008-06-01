Hyundai выпустит сверхдешевый автомобиль

Hyundai планирует начать продавать в Индии и Китае собственный бюджетный автомобиль стоимостью около 3,5 тысячи долларов. Об этом сообщил управляющий директор индийского представительства южнокорейского автоконцерна, передает агентство Reuters.

В компании заявили, что разработка такой машины уже ведется, а появиться она должна в 2011 или 2012 году. Как ожидается, микролитражка составит конкуренцию самому дешевому автомобилю в мире - Tata Nano, который индусы начнут продавать в 2008 году.

Пока самым компактным и бюджетным автомобилем у Hyundai является модель Santro Xing, которая выпускается в Индии и оснащается 1,1-литровым мотором мощностью 62 лошадиные силы. Ее стоимость начинается от 273.747 рупий (около 6.840 долларов США).

Стоит отметить, что на 2009 год альянс Renault-Nissan запланировал премьеру своего дешевого автомобиля для индийского рынка, цена которого не должна превышать три тысячи долларов. Об этом не раз заявлял президент обеих компаний Карлос Гон (Carlos Ghosn). Возможно, что альянс заручится поддержкой компании Bajaj Auto Ltd., второго по величине индийского производителя мотоциклов, однако до сих пор никакой детальной информации не сообщалось.

Аналогичные планы ранее высказывал и глава Honda Сатоши Аоки (Satoshi Aoki), компания которого готова взяться за разработку собственного сверхдешевого автомобиля, который смог бы составить конкуренцию аналогичным моделям от Renault-Nissan и Tata. Он также называл ориентировочную цену новинки - около трех тысяч долларов.

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