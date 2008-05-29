”24 часа Нюрбургринга” - специфические автогонки на выживание

Украинская гоночная команда (Национальная команда Racing Team Ukraine) заняла третье место в классе машин с объемом двигателя до 1,6 л в одной из самых известных гонок мира «24 часа Нюрбургринга» (в Германии).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из пилотов команды Алексей МОЧАНОВ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «это очень специфические гонки на выносливость» как человеческих возможностей, так и технических, поскольку соревнования продолжаются 24 часа. Он подчеркнул, что пилоты меняются каждых два часа.

А.МОЧАНОВ представил на пресс-конференции участников команды - прошлогоднего победителя «24 часов Нюрбургринга» в составе немецкой команды Андрея КРУГЛИКА, опытного гонщика Александра САЛЮКА и пилота Владимира КОНДРАТЕНКО. Он подчеркнул, что автором идеи участия в соревнованиях полностью украинской команды был Игорь КРУГЛИК. По его словам, на автомобиле «Форд Фиеста», на которой они принимали участие в соревнованиях, была украинская символика - герб, цвета украинского флага.

И.КРУГЛИК в свою очередь также подчеркнул, что соревнование «24 часа Нюрбургринга» очень сложное, и «если ты пришел к финишу, то ты уже победитель». По его словам, важно было собрать для участия в соревнованиях не случайных людей, а команду, которая будет настроена побеждать.

Пилот А.КРУГЛИК сказал, что во время соревнования были несколько раз технические проблемы, «что выбило нас из графика» и «не позволило взять первое место». По его словам, гонка была достаточно сложная, поскольку непростыми были погодные условия - шел дождь.

Как сообщал УНИАН, 24 и 25 мая украинская гоночная команда Racing TLM Ukraine Team принимала участие в одной из самых известных, сложных и опасных кольцевых гонок мира «24 часа Нюрбургринга» (в Германии). «24 часа Нюрбургринга» - один из самых массовых по количеству участников суточных марафонов Мировой автомобильной федерации. На этой гонке традиционно собирается от 200 до 230 автомобилей на старте (230 машин - максимальная емкость трассы). Проходит она на трассе протяженностью 26 км. Дороги построены в 1927 году. В этом году происходила 37-я по счету суточная гонка на этой трассе.