Выступление Пола Маккартни в Киеве будет слышно в Одессе

Киевский концерт бывшего участника легендарной группы «Битлз» Пола МАККАРТНИ 14 июня будет транслироваться на огромном экране возле памятника дюку де Ришелье на Приморском бульваре Одессы. Об этом сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского городского совета.

Разрешение на проведение трансляции подписал сегодня мэр Эдуард ГУРВИЦ, отметила заместитель руководителя управления Елена ВАРИЧЕВА. Время трансляции концерта – с 21.00 до 22.00.

Как сообщалось, сэр Пол МАККАРТНИ прибудет в Украину 14 июня по приглашению Виктора ПИНЧУКА.

В Киеве его концерт состоится на Майдане Незалежности.