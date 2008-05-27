Выступление Пола Маккартни в Киеве будет слышно в Одессе
22:33, 27 мая 2008Разное
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Гурвиц разрешил
Киевский концерт бывшего участника легендарной группы «Битлз» Пола МАККАРТНИ 14 июня будет транслироваться на огромном экране возле памятника дюку де Ришелье на Приморском бульваре Одессы. Об этом сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского городского совета.
Разрешение на проведение трансляции подписал сегодня мэр Эдуард ГУРВИЦ, отметила заместитель руководителя управления Елена ВАРИЧЕВА. Время трансляции концерта – с 21.00 до 22.00.
Как сообщалось, сэр Пол МАККАРТНИ прибудет в Украину 14 июня по приглашению Виктора ПИНЧУКА.
В Киеве его концерт состоится на Майдане Незалежности.
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